Investimenti | PA e formazione | supportare il sistema-imprese

di Ugo Calvaruso La Pubblica Amministrazione ha il compito di attuare e garantire, attraverso la gestione, il controllo e la rendicontazione dei fondi, l'efficacia degli Investimenti in digitalizzazione e in formazione. Con l'attuazione del PNRR si pone dunque dinanzi alla PA una sfida tanto importante, quanto delicata e complessa. Nello specifico, i responsabili dei singoli Investimenti, in particolar modo gli Enti locali e le Regioni, rischiano di non essere all'altezza di gestire risorse così ingenti con una differenza qualitativa, oltre che quantitativa, che implica il bisogno di persone e tecnologie migliori, di modelli di controllo più efficaci e di capacità manageriali maggiormente efficienti e innovative. La nuova dimensione del PNRR passa, infatti, soprattutto attraverso una nuova dimensione manageriale della Pubblica ...

