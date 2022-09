Il Giappone contro floppy disk, fax e cd: i motivi della “guerra nipponica” contro la old-tech (Di martedì 6 settembre 2022) Il Giappone ha dichiarato una vera e propria guerra contro i fax e i floppy disk. Stiamo parlando di due tecnologie molto in uso fino ad una 15ina di anni fa e che permettevano, nel primo caso, di inviare dei documenti, e nel secondo, di immagazzinare dei file in dei dispositivi fisici, di fatto gli antenati delle chiavette usb. Giappone vs floppy disk, 5/9/2022 – Computermagazine.itCome si legge su Repubblica, il nuovo ministro per gli Affari digitali, Taro Kono, attraverso Twitter ha annunciato appunto l’intenzione di eliminare i vecchi dischetti di memoria, che un po’ a sorpresa sono ancora utilizzati in almeno 1900 procedure dell’amministrazione statale. L’obiettivo del governo Giapponese, come facilmente ... Leggi su computermagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Ilha dichiarato una vera e propriai fax e i. Stiamo parlando di due tecnologie molto in uso fino ad una 15ina di anni fa e che permettevano, nel primo caso, di inviare dei documenti, e nel secondo, di immagazzinare dei file in dei dispositivi fisici, di fatto gli antenati delle chiavette usb.vs, 5/9/2022 – Computermagazine.itCome si legge su Repubblica, il nuovo ministro per gli Affari digitali, Taro Kono, attraverso Twitter ha annunciato appunto l’intenzione di eliminare i vecchi dischetti di memoria, che un po’ a sorpresa sono ancora utilizzati in almeno 1900 procedure dell’amministrazione statale. L’obiettivo del governose, come facilmente ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiale maschile, la Francia ai quarti di finale Battuto il Giappone 3-2, mercoledì alle 17.30 la… - paloabp : RT @SkySport: ULTIM'ORA VOLLEY Mondiale maschile, la Francia ai quarti di finale Battuto il Giappone 3-2, mercoledì alle 17.30 la sfida con… - JStraccini : RT @iuvinale_n: Si intensifica il sentimento ultranazionalista cinese contro l'occidente e il #giappone How a kimono-clad woman’s ordeal un… - AGiabir : Cosa perderà? Se il riferimento è all'economia non è pensabile. Se alla guerra, siccome ormai è chiaro che tutto l:… - lettera_marco : RT @iuvinale_n: Si intensifica il sentimento ultranazionalista cinese contro l'occidente e il #giappone How a kimono-clad woman’s ordeal un… -