Giuliano Amato ce l' ha più verde di tutti | ambientalismo cancella sovranismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Camicia con taschino e quell'aria che trasuda ecosostenibile disperazione, Angelo Bonelli, leader dei Verdi, si lancia nella gara a chi ce l'ha piùcon Giuseppe Conte. "Non può sventolare ora la bandiera ambientalista: le chiacchiere stanno a zero", attacca in un'intervista a Repubblica. Parla di "pseudo-" grillino, rimprovera al presunto avvocato del popolo di essere stato premier di "ben due governi "in cui, sostiene, per l'ambiente ha fatto poco e nulla. Dunque lo enuclea, questo poco e nulla: "Conte da premier ha approvato un programma energia e clima che di fatto violava la direttiva Ue con una riduzione di Co2 prevista al 37% contro il 55% chiesto dall'Europa. Ha ostacolato il piano verso l'auto elettrica. Ipotizzato di installare rinnovabili per il 30% entro il 2030 quando l'obiettivo sarebbe l'80%. Per non parlare delle ...