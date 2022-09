Francesco e Ilary tornano a vivere insieme nella maxi villa | ma non è come sembra

saraepunto : Francesco Totti e Ilary Blasi vivono insieme nella villa all'Eur. La villa conta più di 25 stanze. Oh finalmente u… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a vivere insieme aspettando la separazione [di Valentina Lupia] - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo nella stessa casa - NotizieNews2 : Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo sotto lo stesso tetto? - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a vivere insieme aspettando la separazione [di Valentina Lupia] -

Tra malumori e frizioni è scoppiata la crisi e, anche a causa della lunga assenza diha conosciuto Noemi Bocchi. É risultato sempre più difficile nascondere la crisi che è esplosa in ...Ascolta questo articolo Era lo scorso 11 luglio quandoBlasi eTotti hanno annunciato ai media la loro separazione ufficiale. Da allora una pioggia di notizie si è avvicendata incessantemente sul loro conto, tra nuovi presunti flirt e ...In attesa della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi sono momentaneamente tornati a vivere sotto lo stesso tetto: è quanto rivela il Corriere della Sera, secondo cui i due avrebbero messo da par ...C’è poco da dire: la separazione della coppia Totti-Blasi ha tenuto banco un’estate intera. Ora, però, che il momento del divorzio è sempre più vicino, le indiscrezioni non mancano, come l’ultima choc ...