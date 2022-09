FdI ha aumentato ancora il distacco dal Pd | dicono i sondaggi

Leggi su agi

(Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Siamo ormai a pochi giorni dal black-out sulla pubblicazione deipre-elettorali: la prossima, e ultima, Supermedia di YouTren per Agi arriverà venerdì 9 settembre.. L'aggiornamento fatto alla luce dei tantiusciti nell'ultima settimana mostra che i consensi si stanno muovendo, a dimostrazione che la campagna elettorale sta "funzionando", anche se più per alcuni partiti che per altri. Funziona per M5S (+1,3% in 10 giorni) e Terzo Polo (+0,6%), che guadagnano terreno rispettivamente su Lega e Forza Italia. Non funziona molto bene per il Pd, che ora ha un ritardo di quasi 2 punti e mezzo da FdI, stabilmente in testa col 24,4%. Fa il suo ingresso "last minute" nella Supermedia anche Unione Popolare, il movimento di sinistra radicale guidato da De Magistris, comparsa nelle rilevazioni di 4 istituti con un consenso di poco superiore ...