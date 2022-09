Dua Lipa: bacio appassionato con uno splendido spagnolo | “Sei un miracolo” (Di martedì 6 settembre 2022) Dua Lipa, l’artista famosissima che sui social media si è mostrata come nemmeno i più fedeli followers l’avevano mai notata fino a questo momento. E si è espressa pure chiaramente a riguardo. Dua Lipa (Instagram)Tra gli artisti più influenti a livello globale negli ultimi anni troviamo pure Dua Lipa, nata a Londra il 22 agosto 1995. Una cantante capace di emozionare veramente milioni di persone e che oggi conosceremo meglio. Dua Lipa, dalle origini al successo internazionale: la biografia Nata da genitori di etnia albanese emigrati nel 1992 dalla città di Pristina per arrivare nel quartiere di Hampstead; il padre di Dua Lipa era un musicista rock che l’ha fortemente influenzata a livello musicale. Per quanto riguarda l’artista in persona, ha frequentato part-time, istituto d’arte drammatica Sylvia ... Leggi su newstv (Di martedì 6 settembre 2022) Dua, l’artista famosissima che sui social media si è mostrata come nemmeno i più fedeli followers l’avevano mai notata fino a questo momento. E si è espressa pure chiaramente a riguardo. Dua(Instagram)Tra gli artisti più influenti a livello globale negli ultimi anni troviamo pure Dua, nata a Londra il 22 agosto 1995. Una cantante capace di emozionare veramente milioni di persone e che oggi conosceremo meglio. Dua, dalle origini al successo internazionale: la biografia Nata da genitori di etnia albanese emigrati nel 1992 dalla città di Pristina per arrivare nel quartiere di Hampstead; il padre di Duaera un musicista rock che l’ha fortemente influenzata a livello musicale. Per quanto riguarda l’artista in persona, ha frequentato part-time, istituto d’arte drammatica Sylvia ...

ruru_reads : RT @dlipanews: Dua Lipa and Simon Porte Jacquemus dancing in Paris tonight! (via maestrimarco) - fytthi : RT @dlipanews: Dua Lipa and Simon Porte Jacquemus dancing in Paris tonight! (via maestrimarco) - secuestrau : RT @dlipanews: Dua Lipa and Simon Porte Jacquemus dancing in Paris tonight! (via maestrimarco) - filenostalgia : RT @dlipanews: Dua Lipa and Simon Porte Jacquemus dancing in Paris tonight! (via maestrimarco) - Ella_Alicea : RT @dlipanews: Dua Lipa and Simon Porte Jacquemus dancing in Paris tonight! (via maestrimarco) -