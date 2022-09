Calcio: Barcellona. Xavi saluta Pjanic 'Ha deciso di andare via' (Di martedì 6 settembre 2022) Il bosniaco ha accettato l'offerta dello Sharjah e giocherà negli Emirati Arabi Barcellona (SPAGNA) - "Pjanic ha deciso di andare via. È un giocatore che mi piace ed è stato un grande professionista a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Il bosniaco ha accettato l'offerta dello Sharjah e giocherà negli Emirati Arabi(SPAGNA) - "hadivia. È un giocatore che mi piace ed è stato un grande professionista a ...

sportface2016 : #Barcellona | #Aubemeyang out diverse settimane: i rapinatori gli hanno rotto la mascella con un colpo di spranga - sportli26181512 : #Barcellona, Xavi annuncia: '#Pjanic ha deciso di lasciarci': L'ex centrocampista della Juventus non trova spazio n… - sportli26181512 : Barça, Dembele: 'Nessuna paura del Bayern, siamo tra i favoriti per la Champions' - GuilleTano5 : RT @Gazzetta_it: #Barcellona, #Xavi ci crede e carica i suoi: “Io voglio vincere, sempre. Sennò non sarei qui” - sportli26181512 : Xavi ci crede: “Io voglio vincere, sempre”. Pjanic non convocato, Emirati vicini: Xavi ci crede: “Io voglio vincere… -