ASCOLTI TV 5 SETTEMBRE 2022: METTI LA NONNA IN FREEZER (12,8%), SOLO UNO SGUARDO (10,6%), MATANO (19,6%) VS D’URSO (18,7%+17%), OTTO E MEZZO (Di martedì 6 settembre 2022) ASCOLTI TV 5 SETTEMBRE 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – 194 9.78Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – 620 15.50Linea Verde Estate – xCamper – 1216 13.00Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1348 13.70Il Paradiso delle Signore (R) – xTg1 + Tg1 Ec. – 943 12.19 + 1116 14.08Pres. Vita in Diretta – 1316 17.10Vita in Diretta – 1548 19.60Reazione a Catena – 2517 24.83Reazione a Catena – 3707 28.55Tg1 – xTecheTecheTè – 3169 17.30METTI la NONNA in FREEZER – 1942 12.80 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xTerra Amara – xPres. P5 – 1397 18.70Pomeriggio 5 – 1318 17.00Caduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 settembre 2022)TV 5· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – 194 9.78Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – 620 15.50Linea Verde Estate – xCamper – 1216 13.00Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1348 13.70Il Paradiso delle Signore (R) – xTg1 + Tg1 Ec. – 943 12.19 + 1116 14.08Pres. Vita in Diretta – 1316 17.10Vita in Diretta – 1548 19.60Reazione a Catena – 2517 24.83Reazione a Catena – 3707 28.55Tg1 – xTecheTecheTè – 3169 17.30lain– 1942 12.80 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xTerra Amara – xPres. P5 – 1397 18.70Pomeriggio 5 – 1318 17.00Caduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – ...

