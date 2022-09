Venezia79, gli arrivi del 5 settembre: attesissimi Harry Styles e Olivia Willde (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel sesto giorno di Venezia79, tutti i riflettori saranno puntati sulla star del momento, Harry Styles, la fidanzata e regista Olivia Wilde, Colin Farrell ed il nostro Gianfranco Rosi. Venezia79, cresce l’attesa per l’arrivo di Harry Styles Il regista di Asmara ritorna in laguna a distanza di due anni dal documentario “Notturno” , con il quale aveva sfiorato la candidatura agli Oscar come Miglior Film Internazionale: per la nuova edizione della Biennale, Rosi presenta “In Viaggio” nel quale il cineasta ripercorre i 37 viaggi di Papa Francesco affrontati nei primi nove anni di pontificato. Fuori Concorso è anche “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde con Harry Styles, Gemma Chan e Chris Pine. L’ex One Direction con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel sesto giorno di, tutti i riflettori saranno puntati sulla star del momento,, la fidanzata e registaWilde, Colin Farrell ed il nostro Gianfranco Rosi., cresce l’attesa per l’arrivo diIl regista di Asmara ritorna in laguna a distanza di due anni dal documentario “Notturno” , con il quale aveva sfiorato la candidatura agli Oscar come Miglior Film Internazionale: per la nuova edizione della Biennale, Rosi presenta “In Viaggio” nel quale il cineasta ripercorre i 37 viaggi di Papa Francesco affrontati nei primi nove anni di pontificato. Fuori Concorso è anche “Don’t Worry Darling” diWilde con, Gemma Chan e Chris Pine. L’ex One Direction con ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #Argentina1985 @p_lanzani: “Ho sentito un grande impegno nell’interpretare… - raimovie : In conferenza per THE WHALE(Venezia 79) il regista Darren Aronofsky e gli attori Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong C… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #LeoneDOroAllaCarriera @arnaudesplechin: “Mademoiselle #CatherineDeneuve, lei ha res… - NmargheNiki : RT @EdoardoMecca1: A Venezia anche quest’anno ci sono tutti. Proprio tutti. Tranne gli attori. #Venezia79 - EdoardoMecca1 : A Venezia anche quest’anno ci sono tutti. Proprio tutti. Tranne gli attori. #Venezia79 -