Us Open 2022, Kyrgios è uno spettacolo: annichilito nuovamente Medvedev, nei quarti sfiderà Khachanov (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il Centre Court di Wimbledon, Nick Kyrgios infiamma anche l’Arthur Ashe Stadium e conquista i quarti di finale degli Us Open per la prima volta in carriera. Prestazione straordinaria del tennista di Canberra, che ha annichilito per la seconda volta in un mese il numero uno del ranking mondiale Daniil Medvedev. I rimpianti per il tennista russo detentore del titolo sono perlopiù limitati al primo set, chiusosi dopo più di un’ora di gioco al tie break. Lo vinceva Kyrgios tredici punti a undici dopo aver annullato complessivamente tre set point all’avversario. La reazione di Medvedev in realtà era immediata, con un break a inizio secondo parziale che spostava l’inerzia dalla sua: 5-1 in un batter d’occhio e poi nonostante qualche patema di troppo un 6-3 che ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il Centre Court di Wimbledon, Nickinfiamma anche l’Arthur Ashe Stadium e conquista idi finale degli Usper la prima volta in carriera. Prestazione straordinaria del tennista di Canberra, che haper la seconda volta in un mese il numero uno del ranking mondiale Daniil. I rimpianti per il tennista russo detentore del titolo sono perlopiù limitati al primo set, chiusosi dopo più di un’ora di gioco al tie break. Lo vincevatredici punti a undici dopo aver annullato complessivamente tre set point all’avversario. La reazione diin realtà era immediata, con un break a inizio secondo parziale che spostava l’inerzia dalla sua: 5-1 in un batter d’occhio e poi nonostante qualche patema di troppo un 6-3 che ...

LaStampa : Us Open, Berrettini trionfa al quinto set su Fokina e vola ai quarti di finale - ilpost : È stata la sorella minore di Venus, un esempio per gli afroamericani, un'icona femminista e probabilmente la più gr… - RaiNews : 'Sono davvero orgoglioso perché non ho iniziato la partita come avrei voluto, ero indietro un set e un break, ma so… - romi_andrio : RT @Mumon89: Nel mentre, un certo partito di destra con a capo una donna continua a promettere che farà di tutto per far sanguinare chiunqu… - gdstwits : Us Open , Berrettini ai quarti -