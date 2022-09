Uomo ucciso a Napoli: la vittima è stata scelta per il “battesimo del killer” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inquietanti sviluppi per l’omicidio di un 56enne a Bagnoli ucciso a Napoli lo scorso 31 luglio. Tra le ipotesi al vaglio della Procura per la morte di Davide Fogler, clochard che ogni tanto arrangiava facendo il parcheggiatore, ci sarebbe quella dell’omicidio nell’ambito di una sorta di ‘battesimo da killer’ o di un delitto per gioco, secondo quanto scrivono Il Mattino e la Repubblica Napoli. L’omicidio era avvenuto davanti a molti passanti ma l’indagine è stata caratterizzata da profonda omertà. Inizialmente si pensava ad un incidente, poi i nuovi elementi dopo l’autopsia. Tra le ipotesi anche lo sparo per provare una pistola. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Inquietanti sviluppi per l’omicidio di un 56enne a Bagnolilo scorso 31 luglio. Tra le ipotesi al vaglio della Procura per la morte di Davide Fogler, clochard che ogni tanto arrangiava facendo il parcheggiatore, ci sarebbe quella dell’omicidio nell’ambito di una sorta di ‘da’ o di un delitto per gioco, secondo quanto scrivono Il Mattino e la Repubblica. L’omicidio era avvenuto davanti a molti passanti ma l’indagine ècaratterizzata da profonda omertà. Inizialmente si pensava ad un incidente, poi i nuovi elementi dopo l’autopsia. Tra le ipotesi anche lo sparo per provare una pistola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

