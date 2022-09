Ucraina | Zelensky | ' russi utilizzano centrale Zaporizhia come arma nucleare'

(Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il presidente dell', Volodimir, ha dichiarato che l'esercito russo utilizza ladi. "Hanno occupato la nostra stazione. La più grande d'Europa. Sei volte più grande di Chernobyl: il più grande pericolo in Europa", ha dettoalla rete statunitense ABC News, concludendo che questo "significa che usano armi nucleari". Il presidente ucraino ha aggiunto che non dovrebbe esserci personale militare nella: "Non dovrebbero esserci equipaggiamenti militari nel territorio. Non dovrebbero esserci operai degli stabilimenti circondati da persone con armi da fuoco", ha aggiunto. La...

Agenzia_Ansa : Quest'inverno, la Russia si prepara a sferrare un attacco decisivo sull'energia a tutti gli europei. Lo afferma il… - MediasetTgcom24 : Bandiera ucraina vicina a Kherson, Zelensky: 'Tornano dove devono stare' #Ucraina #Kherson #Zelensky - MediasetTgcom24 : Filorussi: finita missione Aiea ma 2 esperti restano a Zaporizhzhia #Zaporizhzhia #mosca #ucraina #biden… - PEACEFREEDOM202 : RT @Eric57017912: SE LI RIVOTI, LI FINANZIERANO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #ZELENSKY #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratico… - PEACEFREEDOM202 : RT @Eric57017912: SE LI RIVOTI, LO FINANZIERANNO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #ZELENSKY #GAS #ENERGIA #PartitoDemocratico… -

Il presidente ucraino Volodymyrha chiesto all'Ue di bandire i media statali russi. Lo ha segnalato nei giorni scorsi 'The Kyiv Independent', precisando cheha fatto la dichiarazione in un collegamento video durante il Forum 2000 a Praga. 'Nessun propagandista russo dovrebbe rimanere nel territorio dell'Ue', ha dettoprendendo parte all'...La Cnn è disperata: anche il secondo tentativo di controffensivaè finita in un disastro con la perdita di 600 uomini, tra cui 50 mercenari stranieri e un ... mentre l'infameappare al ...“Sta iniziando una grande tempesta globale” derivante dalle azioni dell’Occidente. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “La Russia- aggiunge Peskov- sarà in grado di preservare la ...Kiev, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, ha dichiarato che l'esercito russo utilizza la centrale nucleare di Zaporizhia come arma. "Hanno occupato la ...