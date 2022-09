Ucraina: Unicef, crisi umanitaria per oltre 5 mln di bambini (Di lunedì 5 settembre 2022) "Circa 3 milioni di bambini e bambine in Ucraina e oltre 2,2 milioni di bambini nei Paesi ospitanti hanno urgente bisogno di aiuti umanitari": lo afferma Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) "Circa 3 milioni die bambine in2,2 milioni dinei Paesi ospitanti hanno urgente bisogno di aiuti umanitari": lo afferma Andrea Iacomini, portavoce diItalia. "...

