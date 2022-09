Ucraina, Papa: “Medico mi vieta per ora di andare a Kiev o Mosca” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – A Papa Francesco è vietato dal Medico di andare, per ora, a Kiev o Mosca, come ha detto più volte che vorrebbe. Tuttavia, garantisce che sta facendo tutto il possibile per porre fine al conflitto in Ucraina, essendo in contatto permanente con i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. “La visita è nell’aria. Ancora non so. Sto parlando con loro. Domani, per esempio, ho un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Vediamo”, ha risposto nell’intervista esclusiva a TVI/CNN Portogallo. Ammettendo che il cammino del dialogo “è difficile” in relazione alla guerra, Papa Francesco ha assicurato che non farà nessun altro viaggio almeno fino a quello in Kazakistan, previsto dal 13 al 15 settembre. “Ora non posso ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – AFrancesco èto daldi, per ora, a, come ha detto più volte che vorrebbe. Tuttavia, garantisce che sta facendo tutto il possibile per porre fine al conflitto in, essendo in contatto permanente con i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. “La visita è nell’aria. Ancora non so. Sto parlando con loro. Domani, per esempio, ho un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Vediamo”, ha risposto nell’intervista esclusiva a TVI/CNN Portogallo. Ammettendo che il cammino del dialogo “è difficile” in relazione alla guerra,Francesco ha assicurato che non farà nessun altro viaggio almeno fino a quello in Kazakistan, previsto dal 13 al 15 settembre. “Ora non posso ...

