Tiziano Ferro torna con il singolo 'La vita splendida' (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Tiziano Ferro torna con il brano 'La vita splendida'. L'atteso singolo – scritto da Brunori Sas con Dimartino e l'artista di latina, sarà disponibile da venerdì 9 settembre in tutti gli store digitali (https://Tiziano.lnk.to/lvs) e per la programmazione radiofonica. Con un post su Instagram, Ferro regala ai fan un assaggio del testo: "Ma una vita così io la voglio lo stesso una vita così A pensarci mi vengono i brividi Ma io la voglio cantare anche quando l'orchestra scompare". "L'idea di collaborare con Tiziano mi è venuta fuori mentre guardavo in tv il suo documentario 'Ferro'. Mi aveva particolarmente colpito il suo coraggio nel mettersi a nudo, nel condividere la ...

