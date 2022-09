Sondaggi Noto: Fdi avanti di 3 punti sul Pd (Di lunedì 5 settembre 2022) Cresce il distacco tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Secondo gli ultimi Sondaggi Noto per Porta a Porta, il partito guidato da Giorgia Meloni ha accresciuto il suo consenso dell’1,5% rispetto alla rilevazione di luglio portandosi al 23,5%. Complice il calo di un punto al 20% dei dem, il distacco tra le due forze politiche è ora di oltre 3 punti percentuali. La Lega continua a calare: ora si trova al 13,5%. Il Movimento 5 Stelle, al contrario, registra una forte crescita dei consensi (+2,5%) e adesso si trova ad un solo punto dal Carroccio (12,5%). La vera novità dei Sondaggi Noto è data dal sorpasso del Terzo Polo (Azione/Italia Viva) ai danni di Forza Italia. I primi raccolgono l’8% contro il 7,5% dei secondi (in calo di mezzo punto rispetto a luglio). Fonte: ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 settembre 2022) Cresce il distacco tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Secondo gli ultimiper Porta a Porta, il partito guidato da Giorgia Meloni ha accresciuto il suo consenso dell’1,5% rispetto alla rilevazione di luglio portandosi al 23,5%. Complice il calo di un punto al 20% dei dem, il distacco tra le due forze politiche è ora di oltre 3percentuali. La Lega continua a calare: ora si trova al 13,5%. Il Movimento 5 Stelle, al contrario, registra una forte crescita dei consensi (+2,5%) e adesso si trova ad un solo punto dal Carroccio (12,5%). La vera novità deiè data dal sorpasso del Terzo Polo (Azione/Italia Viva) ai danni di Forza Italia. I primi raccolgono l’8% contro il 7,5% dei secondi (in calo di mezzo punto rispetto a luglio). Fonte: ...

WalterMarra5 : @CarloCalenda La sceneggiata è andata in onda all’aria che tira dalla Merlino, si è messo a dare voti a tutti e chi… - gaiettin : RT @iasius_1: L'articolo di oggi di Michele Ainis riporta che nei sondaggi anche l'ordine in cui vengono presentati partiti e leader politi… - iasius_1 : L'articolo di oggi di Michele Ainis riporta che nei sondaggi anche l'ordine in cui vengono presentati partiti e lea… - ragusaibla : Sondaggi: Meloni in testa, Pd al 20%, Lega davanti a M5S e Azione e Iv staccano Berlusconi secondo l’istituto Noto - FIRSTonlineTwit : Sondaggi: Meloni in testa, Pd al 20%, Lega davanti a M5S e Azione e Iv staccano Berlusconi secondo l'istituto Noto… -