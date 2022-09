Sicilia, Letta: “Chinnici candidatura giusta che sta sfondando e mette in difficoltà il centrodestra” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “La nostra linearità alla fine pagherà, vedo dei sondaggi che ci confermano che la candidatura di Caterina Chinnici è la candidatura giusta che sta sfondando e che sta mettendo in grosse difficoltà la candidatura del centrodestra”. Lo ha detto Enrico Letta a Palermo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “La nostra linearità alla fine pagherà, vedo dei sondaggi che ci confermano che ladi Caterinaè lache stae che stando in grosseladel”. Lo ha detto Enricoa Palermo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La7tv : #tagada In diretta dalla Sicilia @EnricoLetta risponde alle domande dell'inviato Luca Sappino: 'Non ho capito perch… - infoitinterno : Sicilia, Letta: “Chinnici vigilerà sui 50 miliardi di fondi Pnrr in arrivo” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Letta 'Chinnici è la migliore candidata per il futuro della Sicilia' - - palermo24h : Letta “Chinnici è la migliore candidata per il futuro della Sicilia” - fraaagasss : #Letta oggi prima a #Catania e poi a #Palermo per tentare di salvare il #Pd in #Sicilia. Il rischio - concreto - è… -