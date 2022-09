“Se vuoi vedermi ancora viva, paga”, inscena un finto sequestro per spillare soldi alla madre (Di lunedì 5 settembre 2022) La Guardia Civil spagnola ha sventato il piano diabolico ideato da una 30enne per estorcere del denaro alla madre. E’ Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 5 settembre 2022) La Guardia Civil spagnola ha sventato il piano diabolico ideato da una 30enne per estorcere del denaro. E’ Perizona Magazine.

Se vuoi vedermi ancora viva, paga. Finge il proprio rapimento e chiede 50mila euro alla madre: arrestata Fanpage.it “Se vuoi vedermi ancora viva, paga”. Finge il proprio rapimento e chiede 50mila euro alla madre: arrestata Il caso arriva da Tenerife, nelle Canarie. La polizia spagnola ha trovato la (finta) rapita con il suo ragazzo in una sala giochi: tutti in manette ... Il caso arriva da Tenerife, nelle Canarie. La polizia spagnola ha trovato la (finta) rapita con il suo ragazzo in una sala giochi: tutti in manette ...