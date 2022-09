Psg, Nasser Al Khelaifi: “Serve sviluppo rispettoso di tifosi e piccoli club” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il calcio deve svilupparsi in modo da rispettare i club piccoli, medi e grandi, e anche i tifosi. Sembra che alcune società non vogliano che i club medi diventino più grandi. Hanno paura della concorrenza”. Lo ha detto Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg e dell’Eca, con un riferimento neanche troppo velato alla Superlega in occasione di ‘Football Talks’. “L’ecosistema del calcio va al di là di due-tre club, abbiamo mandato il messaggio che non si può distruggere l’ecosistema del calcio. I miei colleghi dell’Eca e io siamo molto contrari alla Superlega”, aggiunge Al Khelaifi difendendo il nuovo format della Champions che prenderà vita dal 2024: “E’ già un successo prima ancora che cominci. Le vendite globali dei diritti tv lo dimostrano. I ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il calcio deve svilupparsi in modo da rispettare i, medi e grandi, e anche i. Sembra che alcune società non vogliano che imedi diventino più grandi. Hanno paura della concorrenza”. Lo ha dettoAl, presidente del Psg e dell’Eca, con un riferimento neanche troppo velato alla Superlega in occasione di ‘Football Talks’. “L’ecosistema del calcio va al di là di due-tre, abbiamo mandato il messaggio che non si può distruggere l’ecosistema del calcio. I miei colleghi dell’Eca e io siamo molto contrari alla Superlega”, aggiunge Aldifendendo il nuovo format della Champions che prenderà vita dal 2024: “E’ già un successo prima ancora che cominci. Le vendite globali dei diritti tv lo dimostrano. I ...

