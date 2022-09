Premio Lunezia | 27a edizione | ospite Cristiano Malgioglio

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 5 settembre 2022) AULLA – Torna il, l’unico Festival italiano dedicato al valore musical-letterario delle canzoni: lunedì 12 settembre si terrà, nella sede natale di Aulla (Massa-Carrara) in Piazza Cavour che, nel 1997, vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via ad una manifestazione storica che compie 27 anni, la finale Nuove Proposte del. Durante la serata, inoltre, verranno premiati Il Tre, Nashley e Mariella Nava; ospiti della seratae Highsnob. Gli 8 finalisti che, dopo le semifinali di Roma svolte all’ombra del Colosseo, saranno in gara lunedì ad Aulla, sono: Ilaria Argiolas – Roma Alessandro Domenici in arte “Guzzi” – Lucca Francesca Fiandaca in arte “Enif” – Torino G/A/M (Band) – Padova Antonio Il Grande in arte “Aigí” – Tropea Nicola ...