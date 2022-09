Paullo | fermato dai carabinieri un giovane nudo che questa mattina girava armato di un coltello

(Di lunedì 5 settembre 2022) Sono intervenuti diversi equipaggi dell’Arma per acciuffare e disarmare l'uomo che in grande stato confusionale si è introdotto anche in un cortile privato abbattendo una cancellata di legno

