Oro: poco mosso a 1.711 dollari l'oncia

Prezzo dell'oro senza sensibili variazioni sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.711 dollari l'oncia, con una variazione in negativo dello 0,05%.

5 settembre 2022

