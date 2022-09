Gas, tutto sul tetto al prezzo: come funziona e che vantaggi porta (Di lunedì 5 settembre 2022) La questione del gas e dei relativi prezzi tiene banco. Nelle ultime settimane si è sempre più parlato del tetto al prezzo. Seguendo il modello iberico. Ma come funziona? Scopriamo tutti i dettagli. Le cifre che si stanno susseguendo per quanto riguarda il gas e luce sono impressionanti. Rincari che stanno avvolgendo l’Europa in una nube di preoccupazione e tensione. Per questo motivo, i vari governi stanno sempre più a ragionare su come intervenire in vista dell’autunno. Adobe StockLa pressione causata dai rincari è sempre più alta. Una pressione che ha coinvolto sia le famiglie che le imprese. Cosa che non può non portare i vari Stati a ragionare su una soluzione immediata e precisa. Per questo motivo si è pensato, e si sta facendo sempre più spazio, al ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 settembre 2022) La questione del gas e dei relativi prezzi tiene banco. Nelle ultime settimane si è sempre più parlato delal. Seguendo il modello iberico. Ma? Scopriamo tutti i dettagli. Le cifre che si stanno susseguendo per quanto riguarda il gas e luce sono impressionanti. Rincari che stanno avvolgendo l’Europa in una nube di preoccupazione e tensione. Per questo motivo, i vari governi stanno sempre più a ragionare suintervenire in vista dell’autunno. Adobe StockLa pressione causata dai rincari è sempre più alta. Una pressione che ha coinvolto sia le famiglie che le imprese. Cosa che non può nonre i vari Stati a ragionare su una soluzione immediata e precisa. Per questo motivo si è pensato, e si sta facendo sempre più spazio, al ...

LaVeritaWeb : Eolico e fotovoltaico saranno amici dell’ambiente, ma sono ostili al paesaggio: gli impianti distruggono territorio… - gparagone : Putin ha spostato la guerra dal terreno al mercato dell'#energia. Noi abbiamo bisogno del #gas russo, per lavorare… - valigiablu : Negli ultimi dodici mesi, il prezzo di riferimento del gas in Europa è salito del 550%, 14 volte la sua media decen… - lucas0410600111 : @CottarelliCPI Mentre l' italia va alla grande . I maggiori introiti sono dovuti all' incremento del gas e della co… - marcymarcy17 : @EnricoLetta I gatti russi alle mostre no, i para atleti russi no, i turisti russi no, Dostoevskij NO, i musicisti/… -