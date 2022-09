Francia: non diminuisce la tensione fra M6 e TF1 (Di lunedì 5 settembre 2022) TF1 e M6 affilano le loro armi di fronte all’Autorita? per la Concorrenza Le Monde, di Sandrine Cassini, pag. 15 La tensione è massima nei due gruppi televisivi francesi. A Boulogne (Hauts-de-Seine), nella torre di TF1, o non lontano da lì, da M6, a Neuilly, i team stanno mettendo a punto i loro discorsi e le loro argomentazioni prima del grande orale davanti all’Autorità per la concorrenza. Lunedì 5 e martedì 6 settembre, Martin Bouygues, ad di TF1, e Thomas Rabe, il capo di Bertelsmann, proprietario del gruppo M6, dovranno convincere i membri del consiglio di amministrazione a lasciarli realizzare il matrimonio del secolo dell’emittenza francese, annunciato il 17 maggio 2021, e che dovrebbe dare vita a un gruppo che pesa per oltre il 70% dei ricavi pubblicitari televisivi e per il 35% dell’audience. Sanno meglio di chiunque altro che la partita è tutt’altro che ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 5 settembre 2022) TF1 e M6 affilano le loro armi di fronte all’Autorita? per la Concorrenza Le Monde, di Sandrine Cassini, pag. 15 Laè massima nei due gruppi televisivi francesi. A Boulogne (Hauts-de-Seine), nella torre di TF1, o non lontano da lì, da M6, a Neuilly, i team stanno mettendo a punto i loro discorsi e le loro argomentazioni prima del grande orale davanti all’Autorità per la concorrenza. Lunedì 5 e martedì 6 settembre, Martin Bouygues, ad di TF1, e Thomas Rabe, il capo di Bertelsmann, proprietario del gruppo M6, dovranno convincere i membri del consiglio di amministrazione a lasciarli realizzare il matrimonio del secolo dell’emittenza francese, annunciato il 17 maggio 2021, e che dovrebbe dare vita a un gruppo che pesa per oltre il 70% dei ricavi pubblicitari televisivi e per il 35% dell’audience. Sanno meglio di chiunque altro che la partita è tutt’altro che ...

