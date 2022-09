Formazioni ufficiali Torino Lecce | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino-Lecce, match valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Ilkhan, Vojvoda; Radonjic, Vlasic, Pellegri. All.: Juric.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjiulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda. All.: Baroni.