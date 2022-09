Enrico Letta come Fantozzi: tour sul bus elettrico, cosa non vi dicono (Di lunedì 5 settembre 2022) Affidereste l'Italia a uno che predica la globalizzazione viaggiando per le Statali a 50 chilometri orari, alla perenne ricerca d'una colonnina per ricaricare il suo pulmino elettrico in pieno choc energetico? Più che a una campagna elettorale, quella di Enrico Letta somiglia alla parodia di sé stesso o a uno spot televisivo per la decrescita infelice indirizzato agli inquilini della terza età. La desolante notizia ci è giunta attraverso Repubblica, in un imbarazzato taglio basso interno e senza firma che in gergo si definirebbe "redazionale" ma nel lessico della realtà si chiama senso del pudore. Abbiamo dunque saputo che un mini bus omologato per 20 persone è diventato una bicicLetta a quattro ruote sulla quale ogni giorno il segretario del Partito democratico s' arrampica dolcemente fra poggi e declivi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Affidereste l'Italia a uno che predica la globalizzazione viaggiando per le Statali a 50 chilometri orari, alla perenne ricerca d'una colonnina per ricaricare il suo pulminoin pieno choc energetico? Più che a una campagna elettorale, quella disomiglia alla parodia di sé stesso o a uno spot televisivo per la decrescita infelice indirizzato agli inquilini della terza età. La desolante notizia ci è giunta attraverso Repubblica, in un imbarazzato taglio basso interno e senza firma che in gergo si definirebbe "redazionale" ma nel lessico della realtà si chiama senso del pudore. Abbiamo dunque saputo che un mini bus omologato per 20 persone è diventato una bicica quattro ruote sulla quale ogni giorno il segretario del Partito democratico s' arrampica dolcemente fra poggi e declivi, ...

