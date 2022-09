Emma Marrone, il tragico addio della cantante: “Fai buon viaggio” | Lacrime a fiumi (Di lunedì 5 settembre 2022) Proprio stamattina è arrivata la tragica notizia che ha devastato il cuore della straordinaria artista italiana. Quest’ultima è rimasta vittima di un doloroso lutto che ha lasciato tutti senza parole Ore difficili per Emma Marrone, celebre cantante nostrana che ha perso per sempre una delle persone a cui era maggiormente legata. Purtroppo una notizia come questa è letteralmente straziante, anche perché è sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno. A comunicarlo è stata la stessa artista che, con un messaggio pubblicato sui social network, ha condiviso il proprio dolore con la sua folta schiera di seguaci. Emma Marrone (Websource)Il post della vincitrice della nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” ha ricevuto un fiume di ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 5 settembre 2022) Proprio stamattina è arrivata la tragica notizia che ha devastato il cuorestraordinaria artista italiana. Quest’ultima è rimasta vittima di un doloroso lutto che ha lasciato tutti senza parole Ore difficili per, celebrenostrana che ha perso per sempre una delle persone a cui era maggiormente legata. Purtroppo una notizia come questa è letteralmente straziante, anche perché è sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno. A comunicarlo è stata la stessa artista che, con un messaggio pubblicato sui social network, ha condiviso il proprio dolore con la sua folta schiera di seguaci.(Websource)Il postvincitricenona edizione di “Amici di Maria De Filippi” ha ricevuto un fiume di ...

