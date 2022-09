Conte non chiude la porta al Pd (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - No a Fratelli d'Italia, nì al Partito Democratico: Giuseppe Conte fissa i paletti in vista del dopo voto quando i partiti potrebbero ritrovarsi, di nuovo, a cercare la quadra per varare il nuovo esecutivo. Nello studio di porta a porta il presidente M5S si sofferma a lungo sul programma del suo partito, lanciando strali verso quelle forze politiche - centrodestra e Terzo Polo in testa - che mirano a spazzare via le leggi bandiera del Movimento. A partire dal Reddito di Cittadinanza. La premessa, tuttavia, serve a spazzare via due equivoci: “Non era nostra intenzione, non era nei nostri piani far cadere il governo Draghi”, dice Conte. “Volevano solo avere una interlocuzione con il premier, ma non c'è stata questa volontà. Noi non abbiamo tolto la fiducia, l'ho avvertito per tempo che non avremmo votato il ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - No a Fratelli d'Italia, nì al Partito Democratico: Giuseppefissa i paletti in vista del dopo voto quando i partiti potrebbero ritrovarsi, di nuovo, a cercare la quadra per varare il nuovo esecutivo. Nello studio diil presidente M5S si sofferma a lungo sul programma del suo partito, lanciando strali verso quelle forze politiche - centrodestra e Terzo Polo in testa - che mirano a spazzare via le leggi bandiera del Movimento. A partire dal Reddito di Cittadinanza. La premessa, tuttavia, serve a spazzare via due equivoci: “Non era nostra intenzione, non era nei nostri piani far cadere il governo Draghi”, dice. “Volevano solo avere una interlocuzione con il premier, ma non c'è stata questa volontà. Noi non abbiamo tolto la fiducia, l'ho avvertito per tempo che non avremmo votato il ...

davidefaraone : Caro Enrico, quando noi cacciavamo Conte per Draghi ci riempivate di insulti, quelli sì erano volgari. Conte rife… - giorgio_gori : L’avv. Conte - che fu premier con la Lega, firmò i decreti Salvini e un anno fa diceva che il M5S non era “né di de… - CarloCalenda : Enrico, questa è una campagna stupida. Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte. È arrog… - Tiziana36358130 : RT @sibilla75: Che lui vi piaccia i no,gli atteggiamenti classisti verso Conte fanno schifo. Il fatto che lo chiamino Gonde ancora di più p… - ValeriaSanna16 : Potremmo mai accettare che in Inghilterra ci sia lei …., donna conservatrice ma preparata e in Italia la Mel…NO, NO… -