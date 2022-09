Chiara Biasi o Giulia de Lellis? A La vita in diretta si fa confusione parlando di cafoni VIP (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella prima puntata de La vita in diretta in onda oggi, 5 settembre 2022, è arrivato il tavolo pop di Alberto Matano. Il conduttore per iniziare alla grande, ha ospitato ben quattro donne, chiamate a commentare alcune delle notizie più discusse delle ultime settimane. Tra le altre, anche le accuse social di Christian de Sica che ha fatto notare quanto alcuni vip e non solo vip, siano diventati cafoni, ostentando e sfoggiando, spesso anche cose che non sono loro e che non si possono permettere ( ha parlato di vacanze al mare pagate con i buffi, che per i romani sarebbero i debiti!). Tra le altre immagini quindi le ferie di Belen all’Isola di Alberella; i tuffi in piscina di Wanda Nara con tanto di lato B in bella mostra. I tour in albergo di Chiara Ferragni ( sono state citate persone che di certo, anche senza mostrare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella prima puntata de Lainin onda oggi, 5 settembre 2022, è arrivato il tavolo pop di Alberto Matano. Il conduttore per iniziare alla grande, ha ospitato ben quattro donne, chiamate a commentare alcune delle notizie più discusse delle ultime settimane. Tra le altre, anche le accuse social di Christian de Sica che ha fatto notare quanto alcuni vip e non solo vip, siano diventati, ostentando e sfoggiando, spesso anche cose che non sono loro e che non si possono permettere ( ha parlato di vacanze al mare pagate con i buffi, che per i romani sarebbero i debiti!). Tra le altre immagini quindi le ferie di Belen all’Isola di Alberella; i tuffi in piscina di Wanda Nara con tanto di lato B in bella mostra. I tour in albergo diFerragni ( sono state citate persone che di certo, anche senza mostrare ...

Unf_Tweet : - Francescadisa92 : A la vita in diretta fanno vedere un servizio e scambiano GDL per Chiara Biasi. VOLO ALTISSIMO ?????????? - aromik_7 : a ‘la vita in diretta’ hanno scambiato in un servizio gdl con chiara biasi sto schiattando?? - chilosanonsisa_ : Non GDL scambiata per Chiara Biasi ora a #lavitaindiretta - velenoallamela : RT @dailydrama2022: 04 Settembre 2022 Chiara Ferragni e Chiara Biasi prendono un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio h… -