GassmanGassmann : Sto girando un film in Sardegna, di cui si parlerà quando sarà il momento, ma che mi sta dando la possibilità di sc… - borghi_claudio : @Zot_64 @eurallergico No... uno vota chi vuole. Sto parlando di chi arrivato al dunque getta la maschera e si rivel… - francescacuore6 : @DSantanche E chi è sto rudy smaila ???????????????? - sugarcheries : ma chi è sto bono - janni1986 : @La7tv @CarloCalenda 1) la meloni ha fatto solo politica. 2) sto calenda chi cazzo è che io ancora non capisco perché se ne parla tanto. -

ilGiornale.it

lavora in ufficio o in smart working scrive su tastiera, o sullo schermo di smartphone e tablet. Io stessoscrivendo questo articolo digitando su una tastiera. Semplicemente perché è più ...D'altronde c'èsi dimentica una ruota nei pit stop,sono io per non poter errare In regalo,... Siamo tornati agli anni '90! APUNTO RIDATECI TODT E IL FESTIVALBAR F1 2022, GP Olanda: ... "Chi è 'sto cafone". È scontro tra Santanché e il dem La campagna elettorale entra nel vivo e gli scontri sono infuocati: da alcuni esponenti dem reazioni scomposte contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia ...Un matrimonio in diretta nazionale per il giovane pluripremiato giornalista Daniele Bartocci. Un fuoriclasse precoce, giovane asso del giornalismo noto al grande pubblico anche grazie alla conquista d ...