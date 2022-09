Batteria più grande per l’iPhone 14 Pro: le ultime prima dell’evento (Di lunedì 5 settembre 2022) Si discute tanto in questi giorni dei possibili punti di forza dell’iPhone 14 Pro e degli altri modelli che faranno parte di questa famiglia, alla luce anche di alcune considerazioni fatte nei giorni scorsi. Ci sono tante aspettative nei confronti dei melafonini di nuova generazione, al punto che potremmo assistere a passi in avanti anche sul fronte Batteria. Ecco perché diventa molto importante ed interessante concentrarsi sulle ultime indiscrezioni trapelate in rete, in attesa del nuovo evento Apple in programma tra poco più di 48 ore per il pubblico. Potrebbe arrivare sulla scena una Batteria più grande per l’iPhone 14 Pro: rumors prima dell’uscita In vista dell’uscita dei device, dunque, bisogna soffermarsi sul possibile arrivo di una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Si discute tanto in questi giorni dei possibili punti di forza del14 Pro e degli altri modelli che faranno parte di questa famiglia, alla luce anche di alcune considerazioni fatte nei giorni scorsi. Ci sono tante aspettative nei confronti dei melafonini di nuova generazione, al punto che potremmo assistere a passi in avanti anche sul fronte. Ecco perché diventa molto importante ed interessante concentrarsi sulleindiscrezioni trapelate in rete, in attesa del nuovo evento Apple in programma tra poco più di 48 ore per il pubblico. Potrebbe arrivare sulla scena unapiùper14 Pro: rumorsdell’uscita In vista dell’uscita dei device, dunque, bisogna soffermarsi sul possibile arrivo di una ...

disinformatico : A quanto pare non è uno scherzo e non è umorismo. Una rappresentante del Congresso non sa la differenza fra una bat… - lacittanews : Ad ormai pochi giorni dall’evento Apple - programmato per mercoledì 7 settembre - continuano a fioccare le indiscre… - simplemal : @martaistheceo probabilmente SoC e camera migliorate richiedono una scheda logica più grande e quindi meno spazio per la batteria - martaistheceo : @simplemal Ma perché il 14Pro è quello con la batteria più piccola? ??????? - HWSWReview : Batteria più grande per iPhone 14 Pro e nuove AirPods Pro: le ultime indiscrezioni a pochi giorni dall’evento Apple… -