Alessandro Borghese, spunta un figlio di 16 anni che non ha mai visto: le sue parole (Di lunedì 5 settembre 2022) Alessandro Borghese è sposato dal 2009 con Wilma Oliviero. Dalla loro unione sono nati due figli: Alexandra e Arizona. Prima di questo matrimonio, però, il famoso cuoco ha avuto un'altra relazione, dalla quale pare sia nato un figlio che Alessandro Borghese non ha mai incontrato. In questo articolo vi riportiamo le dichiarazioni del conduttore del programma tv "Celebrity Chef". (Continua dopo la foto…) Fiorello, vecchio tradimento viene a galla: la confessione choc Chi è Alessandro Borghese Alessandro Borghese è figlio d'arte in quanto i suoi genitori sono l'imprenditore napoletano Luigi Borghese e la famosa attrice Barbara Bouchet. Borghese, però, ha scelto una strada diversa dai ...

