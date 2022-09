Al mercato tempo di pomodori da salsa: prepara una buona passata (Di lunedì 5 settembre 2022) Bergamo. Sono i pomodori da salsa il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Contraddistinti dalla tipica forma allungata e dal color rosso vivace, sono disponibili in buoni quantitativi: per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono acquistare con un ottimo rapporto fra qualità e prezzo. La maggior parte del raccolto reperibile sulla piazza arriva principalmente dalla Puglia che, in questo momento, costituisce l’areale produttivo di riferimento, ma più in generale è possibile contare anche su ottimo raccolto originario da tutta l’Italia meridionale. Si trova, inoltre, merce dal Veronese, in genere acquistabile con quotazioni più sostenute. Protagonisti della dieta mediterranea, i pomodori annoverano svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) Bergamo. Sono idail prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Contraddistinti dalla tipica forma allungata e dal color rosso vivace, sono disponibili in buoni quantitativi: per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono acquistare con un ottimo rapporto fra qualità e prezzo. La maggior parte del raccolto reperibile sulla piazza arriva principalmente dalla Puglia che, in questo momento, costituisce l’areale produttivo di riferimento, ma più in generale è possibile contare anche su ottimo raccolto originario da tutta l’Italia meridionale. Si trova, inoltre, merce dal Veronese, in genere acquistabile con quotazioni più sostenute. Protagonisti della dieta mediterranea, iannoverano svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. ...

