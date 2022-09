Tour of Britain 2022: prima vittoria da professionista per Corbin Strong, Filippo Fiorelli settimo (Di domenica 4 settembre 2022) Arrivo in leggera salita e volata ristretta per la <Strong>primaStrong> tappa del <Strong>TourStrong> of <Strong>BritainStrong> <Strong>2022Strong>: in quel di Glenshee Ski Centre ad imporsi è, non con poca sorpresa, l’australiano <Strong>CorbinStrong> Strong. Primo successo da <Strong>professionistaStrong> per il giovane, classe 2000, della Israel – Premier Tech che è riuscito a spuntarla grazie ad un ottimo spunto sul finale. Battuti Omar Fraile (INEOS Grenadiers) e Anders Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), mentre è solo quinto l’idolo di casa Tom Pidcock (INEOS Grenadiers). In casa Italia bene gli uomini della Bardiani-CSF-Faizanè: ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Arrivo in leggera salita e volata ristretta per la <>prima> tappa del <>Tour> of <>Britain> <>2022>: in quel di Glenshee Ski Centre ad imporsi è, non con poca sorpresa, l’australiano <>Corbin. Primo successo da <>professionista> per il giovane, classe 2000, della Israel – Premier Tech che è riuscito a spuntarla grazie ad un ottimo spunto sul finale. Battuti Omar Fraile (INEOS Grenadiers) e Anders Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), mentre è solo quinto l’idolo di casa Tom Pidcock (INEOS Grenadiers). In casa Italia bene gli uomini della Bardiani-CSF-Faizanè: ...

Israel - PremierTech, niente Vuelta per Hermans e Teuns Il primo, contrariamente a quanto ci sarebbe aspettato, non volerà in Spagna ma sarà impiegato solo a partire da settembre col Tour of Britain 2022 come antipasto dei Mondiali di Wollongong. Il ... SpazioCiclismo DA DOMENICA SI CORRE IL TOUR OF BRITAIN. BARDIANI CSF FAIZANÈ UNICO TEAM ITALIANO AL VIA Da domenica 4 a domenica 11 settembre la Bardiani CSF Faizanè sarà al via del prestigioso Tour of Britain. Saranno 6 gli atleti del team, selezionati e guidati in ammiraglia da Luca Amoriello ed Aless ...