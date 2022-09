Torna il caldo estremo, ecco dove. Giuliacci: picchi di 40 gradi" (Di domenica 4 settembre 2022) Novità per le previsioni meteo relative alla fine dell'estate 2022, con un settembre che a quanto pare è destinato a stupire. Il colonnello Mario Giuliacci ha aggiornato le previsioni per i prossimi giorni con un articolo pubblicato sul suo sito, meteoGiuliacci.it, soprattutto riguardo tempi e modi del ritorno sulla nostra Penisola del caldo africano. Una nuova ondata causata dal ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano che ci farà ripiombare "in piena estate, ma non dappertutto". Nei prossimi giorni le temperature schizzeranno verso l'alto, soprattutto "al Sud e al Centro, mentre il Nord rimarrà ai margini della nuova fiammata, con temperature più contenute". Nella seconda parte della settimana che inizia lunedì 5 settembre il caldo diventerà via via più intenso al Sud e Isole. Tra giovedì 9 e sabato 10 ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Novità per le previsioni meteo relative alla fine dell'estate 2022, con un settembre che a quanto pare è destinato a stupire. Il colonnello Marioha aggiornato le previsioni per i prossimi giorni con un articolo pubblicato sul suo sito, meteo.it, soprattutto riguardo tempi e modi del ritorno sulla nostra Penisola delafricano. Una nuova ondata causata dal ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano che ci farà ripiombare "in piena estate, ma non dappertutto". Nei prossimi giorni le temperature schizzeranno verso l'alto, soprattutto "al Sud e al Centro, mentre il Nord rimarrà ai margini della nuova fiammata, con temperature più contenute". Nella seconda parte della settimana che inizia lunedì 5 settembre ildiventerà via via più intenso al Sud e Isole. Tra giovedì 9 e sabato 10 ...

tempoweb : Torna il #caldo estremo, ecco dove. #Giuliacci: picchi di 40 gradi' #meteo #4settembre #iltempoquotidiano… - namvxreflection : riempite di insulti quella persona che, ogni volta che torna, si preoccupa di come stiamo, di se siamo al caldo e d… - ilmeteoit : #Meteo #Video in #Diretta: torna l'anticiclone africano, sole e caldo al #Sud; le previsioni - paoloangeloRF : Meteo, lunedì 5 settembre sole e caldo estivo - tempoitaliait : RT @tempoitaliait: Meteo: weekend con temporali, ma l’Africa è in agguato con caldo imponente -