Serie C 2022 2023 | girone C | Lescano decide Pescara-Avellino | vittoria abruzzese

Il Pescara ha superato l'Avellino per 1-0, nella circostanza della prima giornata del girone C della Serie C 2022/2023. I ripini sconfitti al termine di una partita tutto sommato equilibrata, mentre abruzzesi in festa dopo il successo pragmatico. Primo tempo a reti bianche, con le due squadre inefficienti in fase offensiva, seppur ordinati difensivamente. Poche occasioni rilevanti da segnalare, con i due portieri però autorevoli nelle occasioni in cui sono stati chiamati in causa; nel dettaglio, un ottimo Marcone ha negato la gioia del gol a Guadagni al 13': destro dal limite dell'area dell'attaccante Lescano e intervento di alto livello del portiere dei campani. Tiro pericoloso anche di Guadagni, sempre per gli ospiti, ma ancora un buon Marcone ha chiuso la ...

