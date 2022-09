Serie A | Spezia-Bologna 2-2

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 2-2 il match tra, valido per la quinta giornata diA e disputato allo stadio ‘Picco’ di La. Apre e chiude il match l’attaccante rossoblù Arnautovic a segno al 7? e al 64?. Per i liguri a segno Bastoni al secondo minuto di recupero del primo tempo e Schouten con un autogol al 54?. In classifica loè 12° insieme alla Salernitana con 5 punti, il14° a quota 3 con l’Empoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

CLASSIFICA Serie A: Roma e Atalanta 10, Inter 9, Napoli, Juventus, Milan, Lazio 8, Torino e Udinese 7, Fiorentina, Salernitana e Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce, Verona, Sampdoria e ...Al Picco la doppietta dell'austriaco salva la formazione rossoblù dalla sconfitta contro gli uomini di Gotti. Per i bianconeri rete di Bastoni e autogol di Schouten ...Buon pari per lo Spezia che pareggia in casa contro il Bologna nel quarto turno di serie A. Arnautovic porta in vantaggio la squadra di Mihajlovic dopo appena sei minuti. Lo Spezia reagisce e pareggia ...