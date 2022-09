Se l’Ucraina cade, vincono Putin e Xi. Meloni atlantista a Cernobbio (Di domenica 4 settembre 2022) Parole antlantiste e molto draghiane quelle pronunciata da Giorgia Meloni al Forum Ambrosetti di Cernobbio. La leader di Fratelli d’Italia ribadisce il suo no a un ripensamento delle sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina, come invece auspicato dal suo alleato Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Ma il suo discorso è anche più ampio, riguarda l’Occidente e il suo destino nel contesto attuale di competizione tra grandi potenze. “Se l’Ucraina cade e l’Occidente perisce, il grande vincitore non sarà la Russia di Vladimir Putin ma anche la Cina di Xi Jinping, e chi è più debole in Occidente, l’Europa, rischia di ritrovarsi sotto l’influenza cinese“, ha detto. “Per questo secondo me bisogna combattere questa battaglia”, perché la guerra in Ucraina “è solo la punta ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022) Parole antlantiste e molto draghiane quelle pronunciata da Giorgiaal Forum Ambrosetti di. La leader di Fratelli d’Italia ribadisce il suo no a un ripensamento delle sanzioni contro la Russia per l’invasione del, come invece auspicato dal suo alleato Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Ma il suo discorso è anche più ampio, riguarda l’Occidente e il suo destino nel contesto attuale di competizione tra grandi potenze. “See l’Occidente perisce, il grande vincitore non sarà la Russia di Vladimirma anche la Cina di Xi Jinping, e chi è più debole in Occidente, l’Europa, rischia di ritrovarsi sotto l’influenza cinese“, ha detto. “Per questo secondo me bisogna combattere questa battaglia”, perché la guerra in Ucraina “è solo la punta ...

