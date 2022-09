Scontro con un’auto durante una gara ciclistica: grave 15enne (Di domenica 4 settembre 2022) Scanzorosciate. Versa in gravi condizioni il 15enne che domenica mattina, 4 settembre, si è scontrato in sella alla sua bici contro un’auto. Secondo le prime informazioni, pare che il giovane stesse partecipando ad una gara ciclistica (il Trofeo Ivana Prometti Dominoni, con partenza e arrivo a Gorle) quando per motivi da chiarire avrebbe impattato contro l’auto, non è chiaro se ferma o in movimento. Sul posto, poco dopo le 11.30, si sono precipitate l’automedica, l’ambulanza e l’elicottero del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati, ha allertato la protezione civile. Presenti per i rilievi i carabinieri. Leggi su bergamonews (Di domenica 4 settembre 2022) Scanzorosciate. Versa in gravi condizioni ilche domenica mattina, 4 settembre, si è scontrato in sella alla sua bici contro. Secondo le prime informazioni, pare che il giovane stesse partecipando ad una(il Trofeo Ivana Prometti Dominoni, con partenza e arrivo a Gorle) quando per motivi da chiarire avrebbe impattato contro l’auto, non è chiaro se ferma o in movimento. Sul posto, poco dopo le 11.30, si sono precipitate l’automedica, l’ambulanza e l’elicottero del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati, ha allertato la protezione civile. Presenti per i rilievi i carabinieri.

