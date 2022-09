Napoli, colpi di pistola in piazza Trieste e Trento: le immagini choc. «Inaudito, c'erano bimbi presenti» (Di domenica 4 settembre 2022) A piazza Trieste e Trento, nella notte fra sabato e domenica scorsa, una persona in sella ad uno scooter, transitando, ha esploso diversi colpi di pistola. Attimi di terrore,... Leggi su ilmattino (Di domenica 4 settembre 2022) A, nella notte fra sabato e domenica scorsa, una persona in sella ad uno scooter, transitando, ha esploso diversidi. Attimi di terrore,...

gab_LFC : @SpiritualMe_ @nce2023 @LFC Abito a mezz'ora da Napoli. Tifo Liverpool. Le scene che ho visto nel 2018 (persone pre… - MotardDu94000 : RT @NotizieFrance: Napoli, colpi di pistola in piazza Trieste e Trento: le immagini choc. Clienti di un bar scappano terrorizzati per paura… - mattinodinapoli : Napoli, colpi di pistola in piazza Trieste e Trento: le immagini choc. «Inaudito, c'erano bimbi presenti» - SteMas71 : RT @NotizieFrance: Napoli, colpi di pistola in piazza Trieste e Trento: le immagini choc. Clienti di un bar scappano terrorizzati per paura… - NotizieFrance : Napoli, colpi di pistola in piazza Trieste e Trento: le immagini choc. Clienti di un bar scappano terrorizzati per… -