Mastella ai meridionali: “Votare per l’autonomia è ‘tafazzismo’” (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Confido nel fatto che i meridionali non si lascino incantare dalle sirene dei leghisti e impediscano che si spezzi il filo dello sviluppo del Sud con la riforma dell’autonomia differenziata. Mandare la Lega al Governo con i voti del Sud sarebbe puro tafazzismo, un atto di autolesionismo“, lo ha detto il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella partecipando ad un convegno di ‘Vinestate’ a Torrecuso. “I governatori delle grandi regioni del Nord da tempo sono in forcing per far passare l’autonomia differenziata: un assetto istituzionale che minerebbe la solidarietà nazionale e renderebbe strutturale la diseguaglianza. Questo colpo di mano ai danni del Mezzogiorno è stato stigmatizzato dai Vescovi delle aree interne in quello che è stato un vero e proprio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Confido nel fatto che inon si lascino incantare dalle sirene dei leghisti e impediscano che si spezzi il filo dello sviluppo del Sud con la riforma deldifferenziata. Mandare la Lega al Governo con i voti del Sud sarebbe puro tafazzismo, un atto di autolesionismo“, lo ha detto il segretario nazionale di Noi di Centro Clementepartecipando ad un convegno di ‘Vinestate’ a Torrecuso. “I governatori delle grandi regioni del Nord da tempo sono in forcing per far passaredifferenziata: un assetto istituzionale che minerebbe la solidarietà nazionale e renderebbe strutturale la diseguaglianza. Questo colpo di mano ai danni del Mezzogiorno è stato stigmatizzato dai Vescovi delle aree interne in quello che è stato un vero e proprio ...

ottopagine : Mastella: 'Meridionali che votano Lega? E' tafazzismo' #Benevento - puntomagazine : Mastella non ha mezzi termini: tafazzismo votare per l'autonomia differenziata soprattutto se a farlo sono i meridi… - TV7Benevento : MASTELLA: 'MERIDIONALI, VOTARE PER AUTONOMIA È TAFAZZISMO' - -