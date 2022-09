Lulù Selassiè, silenzio su Manuel: per lei arrivano i complimenti più belli (Di domenica 4 settembre 2022) Lulù Selassiè resta in silenzio e non commenta la nuova storia d’amore di Manuel Bortuzzo e per lei arrivano i complimenti più belli. Lulù Selassiè resta una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 più amate dal pubblico. In attesa che parta la settima edizione che prenderà il via lunedì 19 settembre, le notizie sui L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 4 settembre 2022)resta ine non commenta la nuova storia d’amore diBortuzzo e per leipiùresta una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 più amate dal pubblico. In attesa che parta la settima edizione che prenderà il via lunedì 19 settembre, le notizie sui L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CaraStella15 : RT @tendenzetv: #fairylu: per le foto pubblicate su Instagram da Lulù Selassié ??????? - FerranteRita1 : Shooting in costume della nostra bella fatina ?????????????????????????????????#fairylu @lulu_selassie - MariaRo22608536 : RT @tendenzetv: #fairylu: per le foto pubblicate su Instagram da Lulù Selassié ??????? - MariaRo22608536 : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie quando ti vede si nasconde,sei troppo per lei?????? - MDf58708217 : @lulu_selassie Sei favolosa amore ?? -