LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: Bagnaia al comando dopo pochi giri, cadono Miller e Bezzecchi (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 63 F. Bagnaia 10:59.496 2 12 M. VIÑALES +0.209 3 23 E. BASTIANINI +0.480 4 10 L. MARINI +0.630 5 20 F. QUARTARARO +1.482 6 41 A. ESPARGARO +2.158 7 89 J. MARTIN +2.418 8 42 A. RINS +2.675 9 73 A. MARQUEZ +5.260 10 88 M. OLIVEIRA +5.330 -21 Quartararo finalmente può girare a pista libera e dimostra subito tutto il suo potenziale, staccando leggermente Aleix Espargarò e avvicinandosi minacciosamente al quartetto di testa. -22 Errore di Aleix Espargarò al curvone, Quartararo ringrazia e passa in quinta posizione davanti al suo primo inseguitore nel Mondiale. -22 Il ritmo di Bagnaia non è devastante ed il gruppo di testa resta ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 63 F.10:59.496 2 12 M. VIÑALES +0.209 3 23 E. BASTIANINI +0.480 4 10 L. MARINI +0.630 5 20 F. QUARTARARO +1.482 6 41 A. ESPARGARO +2.158 7 89 J. MARTIN +2.418 8 42 A. RINS +2.675 9 73 A. MARQUEZ +5.260 10 88 M. OIRA +5.330 -21 Quartararo finalmente può girare a pista libera e dimostra subito tutto il suo potenziale, staccando leggermente Aleix Espargarò e avvicinandosi minacciosamente al quartetto di testa. -22 Errore di Aleix Espargarò al curvone, Quartararo ringrazia e passa in quinta posizione davanti al suo primo inseguitore nel Mondiale. -22 Il ritmo dinon è devastante ed il gruppo di testa resta ancora ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #MotoGP #Misano Percorsi 10 giri e sembra una gara di #Moto3 con #Bagnaia #Vinales #Bastianini e… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Misano 2022 in DIRETTA: partenza alle 14.00 Bagnaia vuole continuare la rimonta su Quartararo in cam… - SkySportMotoGP : Cade il poleman Miller: ripartiro è 19° Out anche Bez, Bagnaia davanti a tutti a Misano (-22) IL LIVE ?… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #MotoGP #Misano Dopo i primi 5 giri sempre in testa #Bagnaia, che però non riesce ad allungare su… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #MotoGP #Misano Cadute a ripetizione, out #Miller e #Bezzecchi, al comando ora c'è #Bagnaia davanti… -