Leader a confronto. Meloni: "Perfezionare il pnrr non è un'eresia" (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Le sfide economiche, l'Ucraina, il pnrr, l'emergenza energia: il faccia a faccia tra i Leader dei principali partiti in corsa per le elezioni va in scena sulle rive del lago di Como. Meloni e Letta, Salvini e Calenda, Conte e Tajani si confrontano al Forum Ambrosetti in una sfida davanti a economisti, imprenditori, ministri del governo Draghi. Il tema delle sanzioni alla Russia tiene banco fin dalle prime battute, dopo la proposta di una loro revisione avanzata dal numero uno della Lega. Il commento del segretario dem è durissimo: le parole di Salvini sono "frasi in libertà e irresponsabili" che "rischiano di fare un danno pesantissimo all'affidabilità dell'Italia e dell'Europa". Carlo Calenda preferisce non esprimersi, ma durante l'incontro con gli avversari chiarisce a Salvini il perché delle critiche che gli ha rivolto nelle ... Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Le sfide economiche, l'Ucraina, il, l'emergenza energia: il faccia a faccia tra idei principali partiti in corsa per le elezioni va in scena sulle rive del lago di Como.e Letta, Salvini e Calenda, Conte e Tajani si confrontano al Forum Ambrosetti in una sfida davanti a economisti, imprenditori, ministri del governo Draghi. Il tema delle sanzioni alla Russia tiene banco fin dalle prime battute, dopo la proposta di una loro revisione avanzata dal numero uno della Lega. Il commento del segretario dem è durissimo: le parole di Salvini sono "frasi in libertà e irresponsabili" che "rischiano di fare un danno pesantissimo all'affidabilità dell'Italia e dell'Europa". Carlo Calenda preferisce non esprimersi, ma durante l'incontro con gli avversari chiarisce a Salvini il perché delle critiche che gli ha rivolto nelle ...

Antonio_Tajani : Un saluto da #Cernobbio2022. Grazie al Forum #Ambrosetti per l'accoglienza. Quest'anno un'occasione di confronto co… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Al via a Cernobbio il confronto tra i leader politici. Tutti in presenza, con la sola eccezione di… - Mirarch3 : RT @Michele_Anzaldi: Il servizio pubblico lo fa il Forum Ambrosetti con il primo confronto tra i leader, mentre la Rai latita e annulla add… - Mirarch3 : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi: 'Confronto tra i leader a Cernobbio, Rai pagata dal canone latita' - salfasanop : RT @Michele_Anzaldi: Il servizio pubblico lo fa il Forum Ambrosetti con il primo confronto tra i leader, mentre la Rai latita e annulla add… -