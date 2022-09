Il giovane vincitore del Campiello | ‘Ho scritto un romanzo per battere la noia’

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviato Paolo Martini) “Hoe riil mio primoperchè non volevo annoiarmi”. Così Bernardo Zannoni spiega la genesi di “I miei stupidi intenti” (Sellerio), il libro con cui ha vinto la sessantesima edizione del Premio, trionfando con 101 voti su 275 votanti della giuria popolare: è la storia di un animale, di una faina che scopre il mondo, le sue verità e le sue menzogne. “Ero talmente convinto che non avrei vinto, che non avevo nemmeno preparato il discorso. Vengo quasi da nulla e ringrazio chi ha creduto in me. E’ la mia prima opera pubblicata ed ho già fatto un casino”. Sono state queste le prime parole dette dal ventisettennere di Sarzana (La Spezia). “Con questa vittoria, la mia vita è cambiata al 100%, sono molto contento – ha ...