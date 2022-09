Gli abbracci sono il posto più bello in cui abitare (Di domenica 4 settembre 2022) Abbiamo bisogno di baci dolci o passionali, di carezze calde e sentite e di abbracci protettivi, di un contatto fisico che ci ricordi quanto è bello condividere la vita con qualcuno. Ma in un mondo sempre più connesso, dove le parole, la voce e gli incontri sono stati soppiantati dai social network e dalle applicazioni di messaggistica istantanea, rischiamo di perdere tutto questo. Rischiamo di privarci di quel contatto che ci ricorda cosa vuol dire esseri umani. Che ci ricorda cosa vuol dire vivere. Per questo non dobbiamo mai rinunciare alle mani e alle braccia degli altri, a quel calore che solo le persone che amiamo, e che ci amano, sanno trasmetterci. Perché gli abbracci sono davvero il posto più bello in cui possiamo abitare. Il potere degli ... Leggi su dilei (Di domenica 4 settembre 2022) Abbiamo bisogno di baci dolci o passionali, di carezze calde e sentite e diprotettivi, di un contatto fisico che ci ricordi quanto ècondividere la vita con qualcuno. Ma in un mondo sempre più connesso, dove le parole, la voce e gli incontristati soppiantati dai social network e dalle applicazioni di messaggistica istantanea, rischiamo di perdere tutto questo. Rischiamo di privarci di quel contatto che ci ricorda cosa vuol dire esseri umani. Che ci ricorda cosa vuol dire vivere. Per questo non dobbiamo mai rinunciare alle mani e alle braccia degli altri, a quel calore che solo le persone che amiamo, e che ci amano, sanno trasmetterci. Perché glidavvero ilpiùin cui possiamo. Il potere degli ...

