Dieci minuti pirotecnici: la Turris scappa, la Virtus Francavilla la riprende (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Succede tutto il Dieci minuti tra Turris e Virtus Francavilla, gara che ha aperto il campionato di serie C di campani e pugliesi. Sono i corallini di Padalino a scappare e assaporare la vittoria, trovando un micidiali uno due con Giannone e Manzi nell’arco di appena un minuto. La gara sembra mettersi in discesa per i padroni di casa, ma due giri di lancette più tardi un calcio di rigore trasformato da Maiorino riporta in partita l’undici di Calabro. Al 22?, Dieci minuti esatti dopo la prima rete di Giannone, il match torna in parità grazie alla rete di Murilo. Una beffa per la Turris che nel prossimo turno avrà il derby con la Juve ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2Torre del Greco (Na) – Succede tutto iltra, gara che ha aperto il campionato di serie C di campani e pugliesi. Sono i corallini di Padalino are e assaporare la vittoria, trovando un micidiali uno due con Giannone e Manzi nell’arco di appena un minuto. La gara sembra mettersi in discesa per i padroni di casa, ma due giri di lancette più tardi un calcio di rigore trasformato da Maiorino riporta in partita l’undici di Calabro. Al 22?,esatti dopo la prima rete di Giannone, il match torna in parità grazie alla rete di Murilo. Una beffa per lache nel prossimo turno avrà il derby con la Juve ...

Vincenz59806953 : RT @Fafffo: @Juventus_a_vita Per UN singolo episodio Krasic fu sottoposto a una gogna mediatica tale che non si riprese mai più. Questo qui… - ValerioSal28 : Mufligno:”Su 4-0 non parlo di arbitro”. Dieci minuti ha parlato solo dell’arbitro in maniera sconnessa. Che roba. A… - Witchlight2 : @fra0467 Uh, possiamo agli insulti! Devi essere proprio disperat?. Ah, e comunque so di per certo che le nutrie ci… - JosephSayah16 : RT @fradicidigioia: tra dieci minuti spero di vederli rientrare camminando con difficoltà perché solo così avrò la certezza che Mourinho li… - elainthefawn : @UncleKittyKat1 D: *si addormenta dopo dieci minuti e dorme come un angioletto è tipo super bellissima piango* -