Cosa sta succedendo a Simone Inzaghi | Inter ko contro il Milan | ora tutto torna?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) Si percepisce un limite nell'vice-campione d'Italia. «Non ti sfugge niente», direte voi. Il limite più grande, però, non è nella fase difensiva. Per carità, quello è ben evidente, perché di tre pere (vedi Lazio) in tre pere (vedi) non si va certo lontano, ma a preoccupare è sopratl'atteggiamento. Anzi no, la personalità. L'di questo inizio stagione difetta terribilmente di personalità e questaè allo stesso tempo imprevedibile e inaccettabile. "Imprevedibile" perché dalla vittoria dello scudetto in avanti i nerazzurri avevano in più occasioni mostrato consapevolezza, quella di chi sa gestire i momenti buoni e venir fuori da quelli difficili. "Inaccettabile" perché senza quella - la personalità - non vai lontano neppurel'FC Antartide, squadra ...