Classifica ATP, Matteo Berrettini ancora distante dalla top10 e con Cilic minaccioso alle spalle: le proiezioni agli US Open (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open 2022. Il tennista italiano è riuscita a spuntarla soltanto al quinto set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, al termine di una partita sulla montagne russe e molto nervosa: dopo aver perso il primo set, l’azzurro ribalta la situazione e sembra lanciato verso la vittoria, ma l’iberico firma un break improvviso e tutto si decide al quinto set, quando l’azzurro alza il ritmo e poi il suo avversario si infortuna. Matteo Berrettini occupa attualmente il 15mo posto del ranking ATP virtuale con 2360 punti all’attivo e la top-10 resta lontanissima, visto che al momento la decima piazza è occupata dal russo Andrey Rublev con 3.210 punti in cassaforte. Il nostro portacolori avrebbe bisogno di raggiungere almeno la finale per essere ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)si è qualificato ai quarti di finale degli US2022. Il tennista italiano è riuscita a spuntarla soltanto al quinto set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, al termine di una partita sulla montagne russe e molto nervosa: dopo aver perso il primo set, l’azzurro ribalta la situazione e sembra lanciato verso la vittoria, ma l’iberico firma un break improvviso e tutto si decide al quinto set, quando l’azzurro alza il ritmo e poi il suo avversario si infortuna.occupa attualmente il 15mo posto del ranking ATP virtuale con 2360 punti all’attivo e la top-10 resta lontanissima, visto che al momento la decima piazza è occupata dal russo Andrey Rublev con 3.210 punti in cassaforte. Il nostro portacolori avrebbe bisogno di raggiungere almeno la finale per essere ...

