Calendario Mondiali volley 2022, quando gioca l’Italia e il tabellone. Date, orari e dove vedere in tv le prossime partite (Di domenica 4 settembre 2022) l’Italia si è qualificata con grande sofferenza ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno sconfitto Cuba per 3-1, faticando per larghi tratti dell’incontro andato in scena questa sera a Lubiana. La nostra Nazionale ha dovuto fare i conti con la mina vagante della rassegna iridata, ha sudato al servizio e in difesa, non è riuscita a risultare precisa e ficcante in fase offensiva, soffrendo la verve degli arrembanti caraibici. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi l’hanno spuntata dopo aver vinto il terzo set ai vantaggi e aver rimontato da 4-8 nella quarta frazione. l’Italia non ha giocato bene ed è parsa sottotono per larghi tratti. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia sono lontani dalla loro versione migliore, Yuri Romanò si è acceso soltanto a ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)si è qualificata con grande sofferenza ai quarti di finale deidimaschile. I Campioni d’Europa hanno sconfitto Cuba per 3-1, faticando per larghi tratti dell’incontro andato in scena questa sera a Lubiana. La nostra Nazionale ha dovuto fare i conti con la mina vagante della rassegna iridata, ha sudato al servizio e in difesa, non è riuscita a risultare precisa e ficcante in fase offensiva, soffrendo la verve degli arrembanti caraibici. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi l’hanno spuntata dopo aver vinto il terzo set ai vantaggi e aver rimontato da 4-8 nella quarta frazione.non hato bene ed è parsa sottotono per larghi tratti. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia sono lontani dalla loro versione migliore, Yuri Romanò si è acceso soltanto a ...

sa9ra39sa9rasou : RT @Volleyball_it: Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by https://t.c… - _sincerosincero : RT @Volleyball_it: Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by https://t.c… - Romina181004671 : RT @Volleyball_it: Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by https://t.c… - littleflowers5 : RT @Volleyball_it: Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by https://t.c… - EHEAAOO : RT @Volleyball_it: Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by https://t.c… -